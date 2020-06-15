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Спасением москвичей на воде займется робот-водолаз

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московская городская поисково-спасательная служба на воде получила новое снаряжение и технику, в том числе портативный водолазный телеуправляемый аппарат, способный работать на глубинах до 200 метров.

Как сообщил заммэра города Петр Бирюков, аппарат - это по сути робот, который может ходить под водой и оснащен двумя цифровыми видеокамерами и лазерными целеуказателями.

Такаже спасатели получили новый эхолот, гидрокомбинезоны сухого типа, которые прекрасно подходят для длительной работы в воде, и современные водолазные телефонные станции, добавил чиновник.

"Все полученное оборудование и снаряжение позволит спасателям и водолазам оперативно оказывать помощь и решать задачи на акватории столицы", - заверил заммэра.

Москва Петр Бирюков

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