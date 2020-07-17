Следствию намерено установить причастных к расстрелу царской сеемьи

По делу об убийстве русского императора Николая II и членов его семьи еще предстоит значительный объем работы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве русского императора Николая II и членов его семьи намерено установить всех причастных к расстрелу и квалифицировать их действия в соответствии с Уголовным кодексом.

Как сообщила в пятницу "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, следствию по этому делу "еще предстоит значительный объем работы".

"Ожидаются заключения ранее назначенных судебных экспертиз. Лишь после получения оставшихся заключений экспертов и окончания необходимых следственных действий по совокупности будет принято процессуальное решение, и дана правовая оценка", - сказала Петренко.

Со своей стороны старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова заявила газете "Известия", что некоторые участники расстрела семьи Романовых установлены, "работа в этом направлении продолжается".

Летом 2018 года Петренко сообщила "Интерфаксу", что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполкома Уральского облсовета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, руководимого большевиками, был совершен расстрел российского императора Николая II и его семьи.

В июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам.

После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.