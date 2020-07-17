Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Гималайский медведь напал на человека в Приморье

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пасека в Яковлевском районе Приморского края стала местом нападения медведя на человека, полиция проводит профилактические беседы населением.

"В больницу обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива", - сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что в приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения гималайского медведя.

"Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь нанес телесные повреждения мужчине", - отмечается в сообщении.

Врачи диагностировали у потерпевшего закрытый перелом предплечья и повреждение глаза. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет. В Яковлевский район на поиски медведя направлена специальная группа полицейских и специалистов.

Приморский край

Новости

Врио губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время

Охранника детсада в Нарьян-Маре посадили на 2,5 года по делу об убийстве мальчика

Фургал в СИЗО прочитал "Атлант расправил плечи" и приступил к фантастике

Коронавирусный госпиталь в "Ленэкспо" приостановил работу из-за невостребованности

Ученые РАН по приглашению "Норникеля" изучат состояние экологии на Таймыре

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

Промышленное производство в РФ второй месяц подряд упало почти на 10%

В РФ с 1 августа подорожает газ

В РФ с 1 августа подорожает газ

Российские ученые обнаружили уникальные образования на дне Балтийского моря

Что произошло за день: четверг, 16 июля

Понасенков будет судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки

Понасенков будет судиться с Соколовым из-за обвинений в доведении до убийства аспирантки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');