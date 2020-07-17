Гималайский медведь напал на человека в Приморье

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пасека в Яковлевском районе Приморского края стала местом нападения медведя на человека, полиция проводит профилактические беседы населением.

"В больницу обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения дикого животного. С целью профилактики несчастных случаев участковые уполномоченные полиции провели беседы с охотниками и местными жителями о недопустимости выхода в опасный участок лесного массива", - сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Отмечается, что в приемный покой Яковлевской центральной больницы обратился 31-летний местный житель, который пострадал в результате нападения гималайского медведя.

"Полицейские опросили потерпевшего. Установлено, что на пасеке в окрестностях села Яковлевка гималайский медведь нанес телесные повреждения мужчине", - отмечается в сообщении.

Врачи диагностировали у потерпевшего закрытый перелом предплечья и повреждение глаза. В настоящее время угрозы его жизни и здоровью нет. В Яковлевский район на поиски медведя направлена специальная группа полицейских и специалистов.