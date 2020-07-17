В Липецкой области при аварии сгорел пассажирский автобус

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус попал в аварию и сгорел в Липецкой области, есть пострадавшие сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"На 375 км трассы М-4 Дон в Елецком районе произошло столкновение автомобилей "Газель" и рейсового автобуса. После чего автобус загорелся. Пострадало 5 человек из них 3 госпитализированы в больницу с лёгкими травмами, двое из которых от госпитализации отказались", - сказали в пресс-службе.

Остальные пострадавшие осмотрены на месте бригадой "скорой помощи", автобус оперативно потушили пожарные.

По предварительной информации, в автобусе находилось 39 человек, в том числе 1 ребенок.