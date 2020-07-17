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СК попросил отстранить от должности обвиняемого в мошенничестве главу Морспасслужбы

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Приморский суд Петербурга решит вопрос о временном отстранении от должности обвиняемого в особо крупном мошенничестве Андрея Хаустова, следует из картотеки суда.

Согласно данным на сайте Государственной морской аварийной и спасательно-координационной службы РФ (Морспасслужба), Хаустов является руководителем ведомства.

Соответствующее ходатайство следствия поступило в суд накануне. Как уточнили "Интерфаксу" в Северо-Западном управлении СКР на транспорте, ходатайство будет рассматриваться судом в субботу.

Как сообщалось, в июне мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере; ранее в этом деле, которое расследуется с 2018 года, он был свидетелем. Вторым фигурантом является бывший глава Морспасслужбы Дмитрий Смирнов (занимал эту должность до 2018 года); Хаустов тогда был его первым заместителем. Третьим фигурантом стал заместитель гендиректора калининградской фирмы "Экофрахт" Евгений Пономарев.

По данным следствия, Смирнов, Хаустов и Пономарев заключили фиктивный договор аренды грузовых контейнеров. С марта 2014 года по май 2015 года Морспасслужба якобы перечислила ООО "Экофрахт" около 30 млн рублей, которые были обналичены и похищены.

В СКР на транспорте "Интерфаксу" сообщили, что Хаустов находится под подпиской о невыезде. Другие фигуранты дела также не заключены под стражу.

Морспасслужба Андрей Хаустов

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