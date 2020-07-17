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Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Советский суд Казани в пятницу избрал арестовал до 29 июля бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова, подозреваемого в организации заказного убийства в 2003 году, сообщил журналистам представитель суда.

По версии следствия, в 2003 году подозреваемый, будучи главой Буинского района республики, организовал убийство местного жителя. В сообщении СКР отмечалось, что поводом для убийства послужила "активная гражданская позиция потерпевшего, обращавшегося в различные инстанции с жалобами на действия подозреваемого".

В РоссииБывший министр экологии Татарстана задержан по подозрению в организации убийстваЧитать подробнее

Следствие выяснило, что глава района обратился к участникам казанского преступного сообщества "Квартала", и те за 180 тыс. рублей застрелили мужчину на пороге его дома в Буинске. В сообщении не уточнялась фамилия задержанного, но информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Татарстана Садретдинове.

Садретдинов возглавлял Минэкологии Татарстана с июня 2007 года по ноябрь 2010 года. Главой администрации Буинского района Татарстана Садретдинов был назначен в 1998 году, а в 2006 году был избран главой Буинского муниципального района республики.

Татарстан Аглям Садретдинов

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