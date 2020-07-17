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По фактам расстрелов нацистами мирного населения под Орлом завели два уголовных дела

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Орловские следователи возбудили два уголовных дела по фактам расстрела нацистами и их пособниками местных жителей в Великую Отечественную войну, говорится в сообщении СКР в пятницу.

Дела квалифицированы по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Так, на территории населенного пункта Третье Нижнее Долгое Должанского района установлено место захоронения жертв, расстрелянных в 1942 году в период оккупации Орловской области нацистами.

В ходе раскопок обнаружены четыре человеческих скелета. Отмечается, что костные останки имеют множественные повреждения, полученные в результате выстрелов из огнестрельного оружия.

Кроме того, на территории Шаблыкинского района области установлено место захоронения 14 мирных жителей, расстрелянных 20 мая 1942 года в период оккупации деревни Погорельцево.

"Злодеяния оккупантов установлены после обнаружения костных останков неизвестных лиц и подтверждаются показаниями родственников погибших, местных жителей, архивными документами. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщили в СКР,

"Также проверяются сведения, полученные от местных жителей, о причастности к одному из совершенных преступлений финских солдат, которые наравне с немецкими солдатами проявляли жестокость по отношению к мирному населению", - говорится в сообщении ведомства.

Оккупация Орловской области нацистами в годы Великой Отечественной войны длилась с октября 1941 по август 1943 года. За это время были убиты свыше 80 тыс. мирных жителей, среди которых женщины и дети. Более 200 тыс.человек были угнаны в Германию.

Орловская область СКР Германия

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