Более 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве умерли 14 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших с коронавирусом в городе увеличилось с 4271 до 4285.

Ранее в пятницу стало известно, что столичный хоккейный клуб "Спартак" приостановил тренировки из-за массового заболевания COVID-19. Положительные тесты оказались у шести игроков команды и одного человека из персонала.