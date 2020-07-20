Оператор "Пулково" заявил о восстановлении внутрироссийского трафика на 100%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пассажиропоток аэропорта "Пулково" на внутрироссийских региональных направлениях полностью восстановлен, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы (ВВСС, управляет аэропортом).

По данным компании, с 1 по 19 июля 2020 года пассажиропоток на региональных направлениях "Пулково" составил более 400 тыс. человек, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, заявляет оператор, российский региональный трафик петербургского аэропорта восстановлен на 100%.

Наиболее востребованными региональными направлениями в первой половине июля 2020 в "Пулково" стали: Симферополь, Сочи, Калининград, Новосибирск, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Уфа, Казань, Минеральные Воды и Челябинск.

Ранее со ссылкой на данные Росавиации сообщалось, что петербургский аэропорт "Пулково" в январе-мае 2020 года обслужил 3,715 млн пассажиров. По данным ВВСС, в январе-мае 2019 года было обслужено 6,779 млн пассажиров. Таким образом, снижение пассажиропотока по итогам пяти месяцев составило 45,2%.

Пассажиропоток в мае 2020 года, по данным Росавиации, равнялся 136 355 пассажирам. Пассажиропоток в мае 2019 года - 1,708 млн человек. Таким образом, показатель в этом мае упал в 12,5 раза.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными владельцами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority.