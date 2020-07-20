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Минпромторг анонсировал создание кластера энергетического машиностроения в Петербурге

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге предполагается создание кластера в сфере энергетического машиностроения, участники которого получат поддержку, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в понедельник.

"Мы обсудили возможности энергетического машиностроения в Петербурге. С учетом того, что есть Невский завод, "Силовые машины", есть Кировский завод. Напрашивается создание единого центра. Имею в виду, что у Минпромторга есть уже сложившийся конструктив по формированию кластеров. Мы сегодня договорились, что создадим кластер в Петербурге по энергетическому машиностроению, который будет предусматривать меры поддержки для участников кластера", - сказал он.

Министр напомнил, что перед отраслью стоят большие задачи по развитию турбостроения. Речь идет об изготовлении турбин мощностью 70, 110 и 160 МВт. "110 у нас есть, а по 70 и 160 МВт есть несколько участников, есть возможность подключения к этой работе "Газпрома". Считаю, что это было предметное обсуждение и мы нашли решение по этому направлению", - сказал он.

Минпромторг Денис Мантуров Петербург

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