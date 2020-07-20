"НЛМК" приостановил производство на уральском заводе из-за подтопления цеха

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Новолипецкий металлургический комбинат" приостановил производство на площадке "НЛМК-Урал" в Нижних Сергах из-за подтопления части производства прокатного цеха, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"20 июля около 20:00 из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках в Нижних Сергах произошло подтопление части территории прокатного производства "НЛМК-Урал". На предприятии было оперативно отключено электро- и газоснабжение, остановлено оборудование, - сказал официальный представитель компании. - Эвакуированы сотрудники, никто не пострадал".

Он добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, воду из цеха и подвальных помещений откачивают.

В Нижних Сергах расположен прокатный стан 250 мощностью около 1 млн тонн проката в год.

"НЛМК-Урал" является базовым предприятием дивизиона "Сортовой прокат Россия" группы "НЛМК" и специализируется на выпуске непрерывнолитой квадратной заготовки, арматуры в прутках и бунтах, катанки. Производственные площадки "НЛМК-Урал" расположены в городах Ревда (электросталеплавильное производство), Нижние Серги и Березовский (сортопрокатное производство). Прокатные мощности составляют около 2 млн тонн стали.