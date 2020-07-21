Прокуратура начала проверку в связи с паводком в Нижних Сергах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку в связи с затоплением десятков домов и разрушением мостов из-за паводка в городе Нижние Серги, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по Свердловской области.

Прокуроры проверят, как городские власти исполняли законы о защите населения и территории от чрезвычайной ситуации, и вовремя ли сообщили людям о непогоде.

20 июля из-за сильных дождей в Нижних Сергах разлились реки, подтопило 63 жилых дома и четыре административных здания, снесло четыре моста, из зоны наводнения пришлось эвакуировать две сотни человек. В городе вводился режим ЧС.

Во вторник вода ушла. Оказалось, что, кроме мостов, были разрушены три жилых дома и повреждены опоры линий электропередачи. Никто не пострадал.

В зоне подтопления оказалась площадка "НЛМК-Урала", там в понедельник вечером затопило прокатный цех. Из-за этого комбинат приостановил работу, там отключили газ и электричество и вывели из здания сотрудников. Из цеха и подвалов пришлось откачивать воду.

В пресс-службе "НЛМК-Урала" во вторник сказали, что не знают, когда работа предприятия восстановится. Пока там продолжались аварийно-восстановительные работы и расчистка территории.

В Нижних Сергах расположен прокатный стан 250 мощностью около 1 млн тонн проката в год.

"НЛМК-Урал" - базовое предприятие дивизиона "Сортовой прокат Россия" группы НЛМК. Оно выпускает непрерывнолитую квадратную заготовку, арматуру в прутках и бунтах, катанку. Производственные площадки "НЛМК-Урала" расположены в городах Ревда (электросталеплавильное производство), Нижние Серги и Березовский (сортопрокатное производство). Прокатные мощности составляют около 2 млн тонн стали.