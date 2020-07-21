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Роспотребнадзор зафиксировал незначительные изменения генома коронавируса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора продолжают анализировать изменчивость генома нового коронавируса SARS-CoV-2, пока серьезных изменений не замечено, сообщает пресс-служба ведомства.

"На настоящий момент в РФ прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории РФ незначительны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

В Роспотребнадзоре отмечают, что ежемесячно анализируют 150 геномов нового коронавируса - образцы регулярно отбирают у заболевших во всех регионах страны и направляют в референс-центр ведомства - ГНЦ "Вектор".

30 июня Роспотребнадзор отчитывался, что "Вектор" выделил более ста штаммов SARS-CoV-2, в геноме ни одного из них не было серьезных мутаций, которые могли бы повлиять на свойства вируса.

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