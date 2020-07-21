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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
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Минздрав обратил внимание Минобороны, что испытания COVID-вакцины не закончились

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Испытания вакцины от коронавируса продолжаются и находятся на завершающем этапе, а когда они закончатся, будет решаться вопрос о ее госрегистрации, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Так он ответил на заявление Минобороны о том, что вакцина готова.

Пандемия коронавируса

Речь идет о вакцине, созданной центром микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов ранее во вторник сказал "Аргументам и фактам", что вакциона готова и оценка результатов работы исследователей уже сделана.

20 июля Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.

Хроника коронавируса. Июль.

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В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.В Газе приступили к строительству нового госпиталя для зараженных COVID-1916 июля. Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.16 июля. Античный театр Одеон Герода Аттика в Афинах открылся после ослабления ограничений.15 июля. В Великобритании число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 составило около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. На фото: мурал Бэнкси "девушка с проколотым ухом" в Бристоле, на котором в апреле появилась защитная маска.14 июля. 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В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.
Минздрав Минобороны Алексей Кузнецов Руслан Цаликом Центр Гамлеи Сеченовский университет коронавирус

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