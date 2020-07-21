Минздрав обратил внимание Минобороны, что испытания COVID-вакцины не закончились

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Испытания вакцины от коронавируса продолжаются и находятся на завершающем этапе, а когда они закончатся, будет решаться вопрос о ее госрегистрации, заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Так он ответил на заявление Минобороны о том, что вакцина готова.

Речь идет о вакцине, созданной центром микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов ранее во вторник сказал "Аргументам и фактам", что вакциона готова и оценка результатов работы исследователей уже сделана.

20 июля Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторых группы добровольцев, на которых проводились клинические исследования вакцины. Теперь должны быть подведены итоги этих исследований, данные будут переданы в Минздрав, министерство примет решение о применении вакцины.