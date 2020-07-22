В мире от COVID умерло почти 616 тысяч человек, заразились 14,9 млн

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 8 утра среды по московскому времени достигло в мире 615 754 человек, увеличившись за сутки на 5 867, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на утро вторника суточный прирост новых смертей составлял 4 682.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 среды насчитывалось 14 906 602 инфицированных СOVID-19, прирост заболевших за сутки составил 205 404 против 243 282 по состоянию на утро вторника, излечились 8,4 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В США по состоянию на 8 утра среды суммарно выявлено 3 899 211 заболевших (рост за сутки - 69 201), скончались 141 992 (рост за сутки - 1 086), излечились более 1,18 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 159 654 (рост за сутки - 41 008), умерли 81 487 (рост за сутки - 1 368), вылечились более 1,55 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных в этой стране выросло с 1 155 338 до 1 193 078 при 28 732 летальных исходах и 753 тыс. выздоровевших.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 45 507 человек, заразились 297 389 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 79,5. В США на 1 млн населения скончались 438 человек, в Бразилии - 384, в Индии - 21, в Великобритании - 669.