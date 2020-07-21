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В РФПИ допустили старт массового производства COVID-вакцины в РФ уже в августе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Производство вакцины от COVID-19 в России может начаться уже в августе, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Первая фаза испытаний уже успешно завершена, вторая завершится к 3 августа. После этого в России и сразу в нескольких странах начнется третья фаза испытаний. Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство", - сказал Дмитриев в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

По его словам, "одобрение в других странах-партнерах ожидаем в сентябре". Он отметил, что в России будет произведено 30 млн доз вакцины при потребности в 40-50 млн, а всего со странами-партнерами - 200 млн.

Третья фаза клинических испытаний вакцины пройдет также на Ближнем Востоке, включая 100 человек в ОАЭ, Турции, Африке и других странах, добавил глава РФПИ.

"Массовое производство этой вакцины сможет остановить потенциальную вторую волну пандемии. В первую очередь мы закроем потребность России", - сказал Дмитриев.

По расчетам фонда, в 2021 году будет произведено более 3 млрд доз вакцин на основе аденовирусных векторов, что "позволит миру эффективно бороться с коронавирусом".

В понедельник, 20 июля, Сеченовский университет и госпиталь Бурденко выписали две вторые группы добровольцев, на которых проводились клинические испытания вакцины, разработанной Центром им. Гамалеи. Испытания прошли хорошо, у добровольцев выработался иммунный ответ, значимых побочных эффектов не было, кроме небольшой температуры и головной боли у некоторых участников испытаний, эти симптомы исчезли у них в течение суток.

Во вторник утром "Аргументы и факты" опубликовали интервью первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова, который объявил о готовности вакцины от COVID-19, разрабатываемой российскими военными вирусологами совместно с центром имени Гамалеи.

Хроника 09 января – 21 июля 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ Коронавирус Кирилл Дмитриев

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