Прокуроры проведут в РФ тотальную проверку всех аттракционов и частных зоопарков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России потребовала провести проверку всех аттракционов и зоопарков по всей стране в связи с угрозой жизни и здоровью детей, при наличии оснований будут возбуждаться уголовные дела, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве во вторник.

"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов организовать проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков", - сказали в Генпрокуратуре.

Там подчеркнули, что в случае необходимости прокуроры будут инициировать возбуждение уголовных дел в отношении виновных должностных лиц и принимать меры реагирования.

В Генпрокуратуре отметили, что "в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев".

В связи с этим поручено "дать оценку обеспечению безопасности посетителей, реализации органами власти полномочий по надзору в этих областях".

В Генпрокуратуре напомнили, что именно в летний период "значительно возрастает спрос" на аттракционы, на посещение зоопарков, зоотеатров, зоосадов. Основные посетители таких мест отдыха - дети, добавили в ведомстве.