В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оцеплена территория, прилегающая к мэрии столицы республики Магаса, въезд закрыт военными "Уралами". В самом здании идут обыски, производится выемка документов. Сотрудники мэрии вызваны на работу", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, обыски идут и в фонде социального страхования республики после задержания его бывшего руководителя, экс-мэра Магаса и ныне депутата Народного собрания Якуба Белхороева и его водителя Белана Тачиева.

Ранее стало известно, что следствие предъявило Белхороеву обвинение в растрате средств республиканского Фонда социального страхования (ФСС) в бытность главой фонда. Его водителю Тачиеву предъявлено обвинение в пособничестве в растрате бюджетных денежных средств.

По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям средств фонда в сумме порядка 19 млн рублей.

Суд арестовал Белхороева и Тачиева.