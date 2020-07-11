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В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Оцеплена территория, прилегающая к мэрии столицы республики Магаса, въезд закрыт военными "Уралами". В самом здании идут обыски, производится выемка документов. Сотрудники мэрии вызваны на работу", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, обыски идут и в фонде социального страхования республики после задержания его бывшего руководителя, экс-мэра Магаса и ныне депутата Народного собрания Якуба Белхороева и его водителя Белана Тачиева.

Ранее стало известно, что следствие предъявило Белхороеву обвинение в растрате средств республиканского Фонда социального страхования (ФСС) в бытность главой фонда. Его водителю Тачиеву предъявлено обвинение в пособничестве в растрате бюджетных денежных средств.

По данным следствия, Белхороев причастен к хищениям средств фонда в сумме порядка 19 млн рублей.

Суд арестовал Белхороева и Тачиева.

Белхороев является внуком почитаемого в республике духовного наставника Батал-хаджи Белхороева и одним из лидеров баталхаджинской религиозной организации. С 2016 года Якуб Белхороев является депутатом Народного собрания республики шестого созыва, членом фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, входит в комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. До избрания депутатом работал главой городского Совета Магаса и управляющим региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

Ингушетия

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