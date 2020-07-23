Более 40% россиян заявили о нехватке денег до зарплаты

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Нехватку денег до получения заработной платы всегда или периодически испытывают 43% работающих граждан РФ (каждый десятый испытывает это постоянно, каждый третий (33%) - время от времени), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

При этом, по данным исследования, среди сограждан, оценивающих свое материальное положение, как плохое или очень плохое, таких респондентов 72%.

Согласно опросу, крайне редко испытывают нехватку денег до получения зарплаты 39% россиян, 17% работающих сограждан сообщили социологам, что никогда не сталкивались с такой проблемой.

Исследование также выявило, что непредвиденные расходы постоянно случаются у 8% работающих россиян. У большинства респондентов подобные проблемы возникают время от времени или очень редко (по 43% соответственно).

В такие ситуации чаще всего попадают работники, оценивающие свое материальное положение как плохое или очень плохое (19% - постоянно и 54% - время от времени).

Всероссийский опрос был проведен 2 июля 2020 года по заказу сервиса PayDay среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет.