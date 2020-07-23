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В Федеральном центре питания заявили, что более половины россиян имеют лишний вес

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Почти у двух третей россиян наблюдается избыточная масса тела, ожирение имеют четвертая-пятая часть населения, сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.

"60% населения РФ имеют избыточную массу тела. 20-25% имеют ожирение первой-второй-третьей степени. За этим следуют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой", - сказал Тутельян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, второй вызов для населения - это дефицит микронутриентов (витамины и минералы, содержащиеся в пище в очень малых количествах) на фоне избыточной калорийности. "И борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно", - сказал Тутельян.

Он считает, что будущее - за персонализацией питания, создание индивидуальных рационов. При этом нельзя ограничивать себя одним продуктом, даже очень полезным, подчеркнул академик. "Через две недели на яблочном рационе умрем, кроме пектина и витамина С там практически ничего нет. А где белок, жирные кислоты?" - сказал он.

Тутельян отметил, что "надо уметь себя ограничивать, сколько съел - столько изволь потратить" и не забывать о витаминах. По его словам, Институт еще в 2009 году определил групповые потребности питания по возрастам и полам, его можно посмотреть, а в настоящее время готовится обновление этого документа.

Федеральный центр питания Виктор Тутельян РАН

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