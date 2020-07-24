В России резко выросло число уклонистов от службы в армии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Военные следователи отметили резкий всплеск в 2020 году числа попыток уклониться от службы в армии по призыву, сообщили в Главном военном управлении СКР.

"Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом", - говорится в пресс-релизе.

Эти данные были представлены на коллегии управления вместе с другими итогами работы военных следователей за первое полугодие 2020 года.

По данным управления, в этот период общее количество преступлений, зарегистрированных военными следовтаелями, снизился в годовом измерении на 13%, в том числе в армии, Росгвардии, ФСБ и МЧС. При этом возросло количество учтенных коррупционных деяний и преступлений против общественной безопасности. В числе преступлений против государственной власти следователи отметили рост взяточничества.