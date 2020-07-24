Дегтярев примет жалобы от жителей Хабаровского края в инстаграме

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Личный аккаунт врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева будет открыт для жалоб и предложения от жителей региона.

"В ближайшие часы я открою доступ к своему инстаграму для пресс-службы (пресс-службы правительства Хабаровского края - ИФ), я уже вам пообещал. И небольшая команда талантливых девушек и парней из пресс-службы начнет разбор всех комментариев, в том числе и личных сообщений в поисках ваших обращений", - сообщил Дегтярев в пятницу.

При этом он отметил, что оценочные комментарии в его адрес отойдут на второй план.

"Оценочные суждения: хорошо я работаю или плохо - мы будем откладывать в сторону, а вот реальные просьбы о каких-то жизненных ситуациях ... где помочь, с адресами, где работы надо сделать или чиновники что-то забыли. Жалобы на конкретных товарищей из правительства или муниципальной власти мы будем формулировать в таблицу, и она будет каждый день, два дня ложиться мне на стол", - добавил врио губернатора региона.

Дегтярев подчеркнул, что жалоба будет разбираться во всех возможных инстанциях.

"Обращения будем делать в правоохранительные органы, если это требуется. Наладим работу, друзья. Всего лишь третье утро в Хабаровске для меня", - сказал Дегтярев.