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В Волгоградской области пять человек погибли при падении машины в канал

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Среднеахтубинском районе Волгоградской области Renault Logan упал в оросительный канал рядом с садовым товариществом "Степное-2". В автомобиле погибли три женщины и двое мужчин, сообщило региональное управление МВД.

В полиции получили сигнал о том, что в канале нашли легковую машину. Тела погибших были в салоне. Их личности пока не установлены.

В МВД предполагают, что утром в понедельник водитель не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги.

МВД Волгоградская область Среднеахтубинский район

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