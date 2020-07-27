В Волгоградской области пять человек погибли при падении машины в канал

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Среднеахтубинском районе Волгоградской области Renault Logan упал в оросительный канал рядом с садовым товариществом "Степное-2". В автомобиле погибли три женщины и двое мужчин, сообщило региональное управление МВД.

В полиции получили сигнал о том, что в канале нашли легковую машину. Тела погибших были в салоне. Их личности пока не установлены.

В МВД предполагают, что утром в понедельник водитель не справился с управлением и съехал с грунтовой дороги.