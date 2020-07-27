В утонувшем "Рено Логан" в Волгоградской области нашли восемь тел

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тела восьми человек найдены в салоне автомобиля, утонувшего в оросительном канале в Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Осмотр салона показал наличие восьми тел: шестерых женщин и двоих мужчин. За рулем был 28-летний водитель", - говорится в сообщении.

Ранее полиция сообщала о пяти погибших.

27 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении в оросительном канале вблизи СНТ "Степное - 2" автомобиля Renault Logan со следами, характерными при ДТП. При осмотре в салоне были обнаружены тела погибших.

Отмечается, что, скорее всего, водитель не справился с управлением.