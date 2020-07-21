Смерч разрушил пляж в Сочи

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Смерч вышел из моря на берег в Адлерском районе Сочи и разрушил пляж в Олимпийском парке (Имеретинская низменность), сообщают очевидцы ЧП.

На одном из опубликованных в интернете видео снято, как в воздухе летает пляжная мебель и вещи отдыхающих.

В администрации города "Интерфаксу" подтвердили, что смерч вышел на пляж в Имеретинской низменности.

"В полдень смерч подошёл к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесён ущерб пляжному оборудованию", - сообщили в горадминистрации.

При этом отмечается, что на курорте было заранее объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт.

Ранее власти города предупредили горожан и туристов об опасности формирования смерчей над Черным морем из-за равнозначной температуры морской воды и воздуха.

В социальных сетях появилось видео, на которых запечатлены еще три смерча, которые прошли по курорту. Первый смерч выпал в реке Сочи, второй - в поселке Дагомыс, третий прошел по поселку Аше Лазаревского района. В горадминистрации не подтвердили данную информацию, утверждая, что смерч был только один - в Имеретинской низменности.