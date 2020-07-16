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Туроператоры сообщили о двукратном росте спроса на экскурсионные туры по России

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Интерес туристов к пакетным экскурсионным турам резко вырос в первые две недели июля, туроператоры отмечают рост спроса на 60-100% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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"Львиную долю продаж туроператоров составляют туры на черноморские курорты - Сочи, Анапа и Крым. Глубина продаж достигает конца сентября. Хотя доля экскурсионного продукта в продажах невелика, именно здесь отчетливо виден самый взрывной по динамике рост спроса на 60-100% по сравнению с прошлым годом", - рассказала она.

Как отметила Ломидзе, среди наиболее востребованных экскурсионных направлений - Санкт-Петербург, Казань, Алтай и Калининград. Также наблюдается интерес россиян к турам на Камчатку и в Карелию. "Причем если в Петербурге популярны городские экскурсии, то в Калининграде летом большая часть туристов отправляется к морю", - добавила она.

Ломидзе подчеркнула, что, несмотря на большой интерес туристов к пляжному и экскурсионному отдыху, спрос на горнолыжные курорты туроператоры назвали отложенным.

Как считают в АТОР, в этом сезоне туристы хотят максимально захватить летнюю погоду на морских курортах или в экскурсионных турах, поэтому не спешат планировать зимние путешествия.

АТОР Майя Ломидзе

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