Полицейский в Самаре пострадал в результате взрыва

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала мужчину, бросившего в сотрудников МВД в Самаре предмет, из-за взрыва которого пострадал один полицейский, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам собеседника агентства, в 21:00 по местному времени (20:00 по московскому) в полицию поступил звонок о том, что на улице Буянова происходит семейный скандал. Когда полицейские приехали по вызову, участник ссоры бросил в них неустановленный предмет, который взорвался. Он отметил, что при взрыве пострадал один сотрудник полиции.

Мужчина 1962 года рождения в состоянии алкогольного опьянения был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.