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В Самаре госпитализировали полицейского, пострадавшего при взрыве

Возбуждено уголовное дело

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Самарский полицейский, пострадавший в результате взрыва неустановленного предмета, брошенного в него местным жителем, госпитализирован, сообщили агентству "Интерфакс" в СУ СКР по Самарской области.

"Сегодня, в вечернее время в квартиру дома, расположенного по улице Буянова Самары, был вызван наряд полиции. Мужчина, находившийся в данной квартире. бросил в подъезд предмет, который взорвался, в результате чего телесные повреждения получил сотрудник полиции, который в настоящее время госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, вечером в понедельник в Самаре на пульт дежурного поступил звонок с жалобой на семейный скандал на улице Буянова. Мужчина, участвовавший в семейной ссоре, бросил в прибывший на место наряд полиции неустановленный предмет, который взорвался. При взрыве пострадал полицейский. Задержан мужчина 1962 года рождения, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Самара МВД РФ СКР

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