Общественники предложили не использовать нефтепродукты в Арктике

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Общественный совет при Минприроды предлагает рассмотреть поэтапный отказ от использования нефтепродуктов в Арктике в пользу СПГ, об этом говорится в заявлении, озвученном на заседании совета во вторник.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного отказа от использования нефтяных топлив в Арктике в принципе. Данная мера могла реально снизить выбросы загрязняющих веществ и полностью исключить риски аварийных разливов нефтепродуктов. Экологическая и экономическая эффективность сжиженного природного газа для условий российской Арктики уже доказана и взята за основу экологической стратегии многих крупных хозяйствующих субъектов", - говорится в заявлении.

Общественный совет обращает внимание, что причины аварий на промышленных объектах в Арктике во многом связаны с техническим состоянием инфраструктуры, неправильной оценкой экологических рисков со стороны компаний, а также недостаточными мерами обеспечения экологической безопасности и контроля со стороны надзорных структур. Поэтому нужно принимать дополнительные меры по профилактике нефтеразливов в регионе, считают общественники.

Так, нужно провести инвентаризацию объектов в Арктике. "Практика показывает, что многие компании не придерживаются предписаний контрольно-надзорных органов или невовремя их выполняют. Это недопустимо, потому что объекты, построенные 30-40 лет назад, находятся в группе риска", - отмечается в заявлении.

Для объективной оценки экологического ущерба нужно провести комплексный гидрохимический и гидробиологический мониторинг всех территорий, где были нефтеразливы. Совет предлагает привлекать к этому мониторингу профильных специалистов и экспертов.

Также, по мнению совета, нужно оценить климатические изменения, учитывая, что в Арктике они происходят в два раза быстрее, чем в остальном мире. "Окончание эпохи "вечной мерзлоты" заслуживает очень внимательного изучения и выработки системного плана по адаптации всей инфраструктуры и хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ", - отмечается в заявлении.

Общественный совет во вторник одобрил текст заявления в целом, но его решено было доработать с учетом мнений отдельных участников.