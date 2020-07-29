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Экс-замглавы УФСИН Петербурга признан заказчиком убийства подчиненного

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей, пересматривая в Ленинградском областном суде дело об убийстве в 2017 году сотрудника регионального УФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты", вынесла обвинительный вердикт бывшему заместителю начальника управления ведомства Сергею Мойсеенко и предпринимателю Игорю Захарову.

Как сообщила в среду, пресс-служба судов области присяжные признали Мойсеенко виновным в "подстрекательстве к убийству Чернова с целью сокрытия коррупционного преступления", а Захарова - в пособничестве путем предоставления оружия и его незаконном хранении.

Третий фигурант этого дела - исполнитель преступления Сабир Садыков - заключил досудебное соглашение и в сентябре 2018 года был приговорен к девяти годам колонии.

По версии обвинения, в конце 2016 года Мойсеенко попросил Садыкова убить своего подчиненного - начальника отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства Чернова, курировавшего строительство СИЗО-1 "Кресты". Садыков обратился к Захарову, и тот в феврале 2017 года передал ему пистолет Макарова и патроны.

Садыков встретился с Черновым 2 марта 2017 года во Всеволожском районе Ленобласти и несколько раз выстрелил в него, пока тот находится в машине, припаркованной на обочине. Раненый был госпитализирован, но через несколько дней умер в больнице.

В июне 2019 года присяжные оправдали Мойсеенко и Захарова, однако в ноябре Верховный суд отменил это решение, направив дело на пересмотр.

Помимо причастности к убийству Мойсеенко вменяют взяточничество при строительстве "Крестов". Он был задержан сразу же после оглашения присяжными оправдательного решения. Соогласно материалам дела, Мойсеенко через посредников получил не менее 388 млн руб. в качестве взяток от руководителя ООО "Петроинвест" (подрядчик строительства изолятора в Колпино) Руслана Хамхокова. Предпринимателю было предъявлено обвинение в даче взятки и злоупотреблении полномочиями, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден условно.

ФСИН Петербург Николай Чернов Сергей Мойсеенко

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