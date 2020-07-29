Бывший глава РАО Федотов осужден на пять лет по делу о мошенничестве

Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов в Таганском суде Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Суд приговорил: признать Федотова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима ", - огласила решение судья.

Кроме того, суд приговорил к условному сроку его мать Веру Федотову и еще троих других фигурантов – они получили от трех до четырех лет лишения свободы условно.

Как сообщалось, уголовное дело, по которому Федотов был задержан в декабре 2018 года, связано с хищением порядка 730 млн рублей у РАО. Однако позже сумма гражданского иска в рамках уголовного дела увеличилась почти до 760 млн рублей.

В июне 2017 года Федотов уже был осужден к 1,5 годам колонии общего режима за мошенничество с имуществом РАО на 300 млн рублей. По тому делу он также признал вину. В декабре 2017 года он был освобожден судом условно-досрочно.