Экс-глава РАО Федотов снова арестован по делу о мошенничестве

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, задержанного по новому делу об особо крупном мошенничестве, сообщила в пятницу "Интерфаксу" представитель суда Светлана Максимова.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Федотова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля", - сказала она.

Максимова уточнила, что обвинения связаны с его деятельностью в РАО. При этом подробности нового дела она не раскрыла.

19 июня 2017 года Федотов был приговорен Мещанским судом Москвы к 1,5 годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. В декабре 2017 года он освободился условно-досрочно.

Следствие и суд установили, что Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО "Сервисно-эксплуатационной компании" (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам.

Причиненный ущерб в результате преступления составил порядка 300 млн рублей. Причем еще в ходе следствия Федотов возместил 160 млн.

В августе этого года Пресненский суд Москвы по иску РАО взыскал с Федотова более 247 млн рублей.