Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:34Заразились
на 30.07В России 834 499+5 509В мире 17 295 538+266 383

Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с микроавтобусом в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Крымские прокуроры начали проверку в связи с аварией с микроавтобусом на трассе "Таврида", жертвами которой стали восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры в пятницу.

Ведомство проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. На месте аварии находится прокурор Крыма Олег Камшилов.

В РоссииВодитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погибВодитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погибЧитать подробнее

По данным прокуратуры, в микроавтобусе находились 18 пассажиров. Ранее сообщалось, что их было 15.

По данным крымского МВД, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался на трассе "Таврида" в ехавший впереди грузовик. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Жертвами ДТП стали восемь человек, четверо были госпитализированы, в том числе беременная женщина.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. В главном следственном управлении СКР по республике журналистам сообщили, что этот микроавтобус ехал из Краснодара.

Крым

Новости по теме

Новости

Число пострадавших в смертельном ДТП в Крыму выросло до 10

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Дегтярев не будет посещать в СИЗО хабаровского экс-губернатора Фургала

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Беременную и еще трех человек госпитализировали после ДТП в Крыму

В МВД уточнили обстоятельства ДТП с восемью погибшими в Крыму

В МВД уточнили обстоятельства ДТП с восемью погибшими в Крыму

Водитель микроавтобуса, попавшего в смертельное ДТП в Крыму, был трезв

До восьми увеличилось число жертв аварии с микроавтобусом в Крыму

Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Дело журналиста Ивана Сафронова

Оба теста Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Что произошло за день: четверг, 30 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');