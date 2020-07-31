Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с микроавтобусом в Крыму

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Крымские прокуроры начали проверку в связи с аварией с микроавтобусом на трассе "Таврида", жертвами которой стали восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры в пятницу.

Ведомство проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. На месте аварии находится прокурор Крыма Олег Камшилов.

По данным прокуратуры, в микроавтобусе находились 18 пассажиров. Ранее сообщалось, что их было 15.

По данным крымского МВД, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался на трассе "Таврида" в ехавший впереди грузовик. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Жертвами ДТП стали восемь человек, четверо были госпитализированы, в том числе беременная женщина.

По информации источника "Интерфакса", водитель микроавтобуса был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. В главном следственном управлении СКР по республике журналистам сообщили, что этот микроавтобус ехал из Краснодара.