Траулер с заболевшими COVID-19 членами экипажа зашел в Калининград

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российский траулер "Карелия", часть экипажа которого заболела коронавирусом, ошвартовался в порту Калининграда, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

"Карелия" зашла в порт сегодня рано утром. Судно поставлено к причалу Калининградского рыбного порта. Специалисты регионального Роспотребнадзора уже начали на нем комплекс противоэпидемиологических мероприятий", - сказали в штабе.

У всего экипажа измерили температуру и взяли анализы на COVID-19. По их результатам будет приниматься решение о госпитализации больных коронавирусом в инфекционные стационары. Здоровых моряков оставят на судне, которое будет находиться в режиме обсерватора.

Российский траулер "Карелия" (флаг РФ, судовладелец - Pelagica, Мурманск, дочка "Архангельск Тралфлота") с экипажем из 77 человек вел промысел в районе Фарерских островов, когда на корабле заболели несколько человек, двое из которых были высажены на острова и госпитализированы.

При этом капитан судна, вопреки рекомендациям Росрыболовства, вывел траулер на промысел. Тем не менее, затем судно прекратило работу и направилось в ближайший порт России - Калининград. По данным на 1 августа, на борту заболело более 20 человек.