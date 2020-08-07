В Ингушетии завершена контртеррористическая операция

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами безопасности была получена информация о нахождении в частных домах в городе Назрани и селе Сагопши Малгобекского района вооруженных бандитов, сообщает в пятницу информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В целях недопущения совершения ими террористических актов и обеспечения безопасности граждан начальником республиканского Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима", - говорится в сообщении.

Территория, прилегающая к домам, в которых засели бандиты, была оцеплена. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ преступники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе короткой перестрелки двое бандитов были нейтрализованы, один задержан.

На месте боестолкновения обнаружены оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Осмотр мест происшествия продолжается, отмечается в сообщении.

"По имеющимся данным, бандиты, личность которых установлена, намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики", - сообщает НАК.

Режим КТО снят, в ходе боестолкновения, предположительно, уничтожен один член бандподполья. Гражданские лица не пострадали, потерь сотрудников правоохранительных органов нет, отметили в штабе.