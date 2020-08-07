РЖД начали проектирование ж/д магистрали Москва-Петербург

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приступило к проектированию высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, реализация проекта может начаться в 2022 году, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих журналистам в пятницу.

"Смотрим на этот проект (ВСМ Москва-Петербург - ИФ) с большой надеждой. По крайней мере, рассчитываем, что приступим к началу его реализации в 2022 году. Сейчас РЖД ведут проектирование. Этот проект в наших перспективных планах", - сказал министр в ходе церемонии открытия участка трассы Р-23 в Ленинградской области.

Как сообщалось, РЖД ожидают, что окончание строительства ВСМ Санкт-Петербург может состояться в 2026 году. В целом стоимость строительства ВСМ предположительно оценивается в 1,7 трлн руб., из которых 1,3 трлн руб. - внебюджетные инвестиции. 1,6 трлн руб. пойдут на строительство, 44 млрд руб. - на проектирование, 64 млрд руб. - на затраты по финансированию и управлению магистралью.

В последние несколько лет активно прорабатывался вариант строительства ВСМ Москва - Казань с возможностью продления на Урал и создания на ее основе транзитной магистрали между Европой и Китаем. Однако в 2018 г. вновь был реанимирован проект строительства высокоскоростной линии Москва - Санкт-Петербург. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования этой магистрали.