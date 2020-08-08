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Ливанские военные взяли под охрану российских спасателей в Бейруте

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Более 50 солдат и офицеров ливанской армии, вооруженные в том числе бронетехникой, обеспечивают безопасность российских спасателей на фоне беспорядков в Бейруте, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.

В Бейруте на фоне последствий мощного взрыва в порту, унесшего сотни жизней, начались протесты оппозиции, вылившиеся в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Россия в среду направила в Бейрут группировку из порядка 150 спасателей, а также мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при взрыве.

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Госпиталь был развернут за ночь на стадионе имени Рафика Харири рядом с аэропортом Бейрута.

При этом МЧС РФ готово при необходимости нарастить группировку в Ливане.

Серия мощных взрывов произошла 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около четырех тысяч человек пострадали.

Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Взрыв ощутили даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.

Ливан Бейрут МЧС

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