Ливанские военные взяли под охрану российских спасателей в Бейруте
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Более 50 солдат и офицеров ливанской армии, вооруженные в том числе бронетехникой, обеспечивают безопасность российских спасателей на фоне беспорядков в Бейруте, сообщили "Интерфаксу" в МЧС РФ.
В Бейруте на фоне последствий мощного взрыва в порту, унесшего сотни жизней, начались протесты оппозиции, вылившиеся в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Россия в среду направила в Бейрут группировку из порядка 150 спасателей, а также мобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при взрыве.
Госпиталь был развернут за ночь на стадионе имени Рафика Харири рядом с аэропортом Бейрута.
При этом МЧС РФ готово при необходимости нарастить группировку в Ливане.
Серия мощных взрывов произошла 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, погибли не менее 100 человек, около четырех тысяч человек пострадали.
Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.
Взрыв ощутили даже на Кипре.
Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.