Подопытный кабан сбежал в Ленинградскую область от ученых из Финляндии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ученые из Финляндии просят помочь в поисках подопытного кабана, который сбежал от них через границу в Ленинградскую область еще в начале июня.

Пресс-служба региона сообщила в соцсети в пятницу, что в начале июня через границу в Выборгский район сбежала их подопытная дикая свинья, меченная желтым ошейником с передатчиком и желтой меткой №4 в ухе.

"Соседи просят сообщить в комитет по животному миру Ленинградской области, если кто увидит в лесу кабаниху в жёлтом ошейнике", - говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что мясо этого кабана непригодно в пищу, поскольку ему был введен специальный препарат.