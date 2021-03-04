Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 147 010+393 885

Ученые доказали полезность кабанов для сохранения влажных джунглей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Биологи из Университета Квинсленда доказали, что кабаны (Sus scrofa) могут способствовать поддержанию и развитию биоразнообразия во влажных тропических лесах, сообщила пресс-служба университета. До сих пор считалось, что дикие свиньи только разрушают экосистемы, а для растениеводства они являются вредителями.

Автор исследования, доктор биологических наук Мэтью Ласкин рассказал, что наблюдение за 30 тысячами молодых деревьев в джунглях Малайзии показало: в период размножения кабаны на сухих и голых участках делают гнезда из молодых побегов. При этом они уничтожают в основном распространенные и доминирующие виды, как правило, оставляя расти более редкие растения. Таким образом они, выступая в роли садовника поневоле, способствуют поддержанию биологического разнообразия, сказал ученый.

Исследователи это установили, пометив больше 30 000 молодых деревьев. Около 1800 стеблей с метками затем были обнаружены в 200 гнездах кабанов.

Ласкин отметил, что положительные последствия от жизнедеятельности свиней обнаружились в джунглях Малайзии, где кабаны являются местным видом. В Австралии, куда свиней завезли, их воздействие на экосистему может и не иметь таких же последствий. По его словам, он готовит методику для изучения кабанов в Квинсленде.

Биолог объяснил, что, поскольку свиньи стали самым распространенным крупным животным на Земле, выявление любых новых последствий их жизнедеятельности для экосистемы может оказаться важным для всех стран.

В пресс-службе университета отметили, что исследование Ласкина стало первой научной работой, показавшей положительное воздействие кабанов на природу, тогда как их вредоносность была многократно изучена и задокументирован.

Работа Ласкина опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Австралия Малайзия Университет Квинсленда Мэтью Ласкин

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников

В Бишкеке заявили о взломе аккаунта президента Киргизии в фейсбуке

Хуситы сообщили о ракетном ударе по объекту Saudi Aramco

Что случилось этой ночью: четверг, 4 марта

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Facebook снял запрет на политическую рекламу

Меркель представила план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет на него "не нашли ничего"

Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса

Байден продлил санкции против РФ, введенные из-за украинского кризиса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');