Ученые доказали полезность кабанов для сохранения влажных джунглей

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Биологи из Университета Квинсленда доказали, что кабаны (Sus scrofa) могут способствовать поддержанию и развитию биоразнообразия во влажных тропических лесах, сообщила пресс-служба университета. До сих пор считалось, что дикие свиньи только разрушают экосистемы, а для растениеводства они являются вредителями.

Автор исследования, доктор биологических наук Мэтью Ласкин рассказал, что наблюдение за 30 тысячами молодых деревьев в джунглях Малайзии показало: в период размножения кабаны на сухих и голых участках делают гнезда из молодых побегов. При этом они уничтожают в основном распространенные и доминирующие виды, как правило, оставляя расти более редкие растения. Таким образом они, выступая в роли садовника поневоле, способствуют поддержанию биологического разнообразия, сказал ученый.

Исследователи это установили, пометив больше 30 000 молодых деревьев. Около 1800 стеблей с метками затем были обнаружены в 200 гнездах кабанов.

Ласкин отметил, что положительные последствия от жизнедеятельности свиней обнаружились в джунглях Малайзии, где кабаны являются местным видом. В Австралии, куда свиней завезли, их воздействие на экосистему может и не иметь таких же последствий. По его словам, он готовит методику для изучения кабанов в Квинсленде.

Биолог объяснил, что, поскольку свиньи стали самым распространенным крупным животным на Земле, выявление любых новых последствий их жизнедеятельности для экосистемы может оказаться важным для всех стран.

В пресс-службе университета отметили, что исследование Ласкина стало первой научной работой, показавшей положительное воздействие кабанов на природу, тогда как их вредоносность была многократно изучена и задокументирован.

Работа Ласкина опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.