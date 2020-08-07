Замглавы гильдии продюсеров России погиб, упав со скалы в Крыму

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в пятницу при посещении горного маршрута в Крыму. Об этом сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" источник в экстренных службах региона.

"Он поехал в Новый Свет, пошел по туристическому маршруту "Тропа Голицына". В момент фотографирования не удержался и упал с края скалы, получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

В гильдии продюсеров агентству подтвердили гибель Глухова, который приехал в Крым для участия в молодежном форуме.

Горная тропа Голицына была проложена на склоне горы Коба-Кая в 1912 году к приезду императора Николая II по приказу князя Льва Голицына. Сейчас это популярный экскурсионный маршрут длиной 5,4 км.