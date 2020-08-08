В "Открытой России" заявили о задержании исполнительного директора

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Рано утром 8 августа в Себежском районе Псковской области российские пограничники задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения.

Также там заявляют о задержании активистов "Открытки" Даниила Потапова и Александра Федосеева.

Пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин сообщил "Интерфаксу", что они ехали в Белоруссию наблюдать за президентскими выборами, которые состоятся в это воскресенье.

По его словам, Федосеев и Потапов находятся в настоящее время на пограничном пункте в Себеже, на них составляют некий административный материал, адвокату "Правозащиты Открытки" по телефону не сообщили, какие для этого основания. Затем их должны доставить в Псков. Местонахождение Пивоварова до сих пор неизвестно - со слов сотрудников погранслужбы, такого задержанного у них нет. Известно, что они ехали разными автобусами.

Комментарием погранслужбы "Интерфакс" не располагает.