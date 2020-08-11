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В Минздраве не нашли причин медлить с регистрацией вакцины от COVID-19

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил об отсутствии оснований для задержки с регистрацией вакцины от коронавируса и подчеркнул, что препарат еще пройдет третий этап испытаний для выявления отсроченных побочных явлений перед более массовым применением.

"Я не вижу оснований откладывать регистрацию. Еще будет проводиться третья фаза. У нас сейчас нет волшебного лекарства, которое бы предупредило или вылечило заболевание. Очень важно использовать то, что может защитить людей, которые подвергаются высокому риску инфицирования. Уверен, нарушений при регистрации не будет", - сказал Брико "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "любые лекарственные препараты, вакцины должны быть проверены на эффективность и безопасность на трех этапах, без этих этапов вакцина не может быть зарегистрирована, как и лекарственный препарат".

"Российскую вакцину, разработанную центром Гамалеи, я не назвал бы качественно новой. Технология, по которой она создавалась, используется уже достаточно давно, например, так создавалась и вакцина против Эболы, и против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Технология одна и та же, на основе аденовируса, только в данном случае используется специфический антиген", - сказал Брико.

По его словам, вакцина "прошла вторую фазу испытаний успешно, показала свою безопасность на достаточно большом количестве добровольцев, сейчас ожидается третья фаза, вакцина будет зарегистрирована после подтверждения ее безопасности и эффективности: все вакцины проходят постмаркетинговый надзор, для отслеживания отсроченных неприятных побочных явлений".

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призвала Минздрав России отложить вопрос о государственной регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи "до момента, когда (и если) она успешно пройдет все стадии клинической разработки".

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Николай Брико Минздрав Коронавирус

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