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Ситуация с COVID-19 в Испании осложняется

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, фиксировалось в Испании в течение июля, сообщила испанская телерадиокомпания RTVE.

По ее данным, количество госпитализаций пациентов с коронавирусом с начала июля увеличилось в среднем по стране в пять раз.

В то же время ситуация значительно отличается в зависимости от региона. В наиболее сложном положении в настоящее время находится автономное сообщество Арагон. Там на 100 тыс. населения фиксируется 270 случаев заражения - это самый высокий показатель в стране. При этом в остальных частях Испании этот показатель равен примерно 51 случай на каждые 100 тыс.

Тенденция к повышению показателей заражений также наблюдается в Каталонии, Мадриде и Стране Басков, в то же время местные власти этих автономных сообществ сообщают, что они способны держать распространение инфекции под контролем.

Испания в разгар пандемии COVID-19 занимала лидирующие места в списке стран мира с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Испания Арагон Коронавирус

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