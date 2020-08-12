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Каждый третий COVID-тест в РФ сделан в Московском регионе и Петербурге

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Свыше 31,3 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию выполнено в России по состоянию на 12 августа, из них почти треть приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, следует из данных Роспотребнадзора.

Ведомство на своем сайте приводит список из топ-15 регионов с наибольшим количеством сделанных тестов. На первом месте находится Москва с 5,83 млн исследований, на втором - Санкт-Петербург с 2,03 млн, на третьем - Московская область с 1,57 млн. Четвертое место заняла Свердловская область (1,02 млн), замыкает пятерку Краснодарский край с 0,81 млн.

Таким образом, совокупно в Московском регионе и Санкт-Петербурге выполнено примерно 30,1% всех тестов в стране.

По другому показателю - количеству проведенных тестов на 100 тыс. населения - на первом месте Ямало-Ненецкий АО (95 тыс.), Тува (59 тыс.), Чукотский АО (53,9 тыс.), Сахалинская область (52,3 тыс.) и Москва (46,4 тыс.). Петербург в этом списке оказался лишь на 10-м месте (37,9 тыс.).

В среду, 12 августа, в России отмечены 5 102 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией. Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован 902 701 случай COVID-19, 15 260 умерших и почти 710,3 тыс. выздоровевших.

Хроника 09 января – 12 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Москва Подмосковье Петербург Коронавирус

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