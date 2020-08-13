Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 13.08В России 907 758+5 057В мире 20 620 847+277 258

Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Участники экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПО РГО) обнаружили утечку нефтепродуктов при обследовании танкера "Т-12", затонувшего у острова Мощный в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте центра, в рамках проведенной в августе экспедиции на глубине 56-57 метров были взяты несколько типов проб: материала корпуса судна для оценки степени усталости металла, воды, грунта. Проведены замеры конструктивных элементов судна и видеофиксация всех этапов работ.

"Подтверждаются опасные прогнозы: из разрушенного корпуса судна сочатся нефтепродукты. На видеокадрах из экспедиции видны маслянистые пятна на поверхности воды. Совместно с экологами проводится мониторинг, взяты пробы воды и грунта, которые будут обработаны в лаборатории и станут основой для выводов о состоянии цистерн танкера и скорости их разрушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные результаты станут известны к началу сентября.

В ЦПО подчеркивают, что дальнейшие действия в отношении объекта полностью зависят от результатов анализа проб. Решение о необходимости любых подводно-технических работ на "Т-12" вплоть до эвакуации нефтепродуктов будет приниматься совместно с экологами.

Проект осуществляется при поддержке ПАО "Газпром".

Первичное водолазное обследование танкера состоялось в 2018 году. Выяснилось, что танкер сохранил целостность и стоит на дне на ровном киле курсом 210 градусов. При этом корпус имеет значительный (около 25 градусов) дифферент на корму, которая сильно разрушена взрывом и частично замыта в ил. Нос, наоборот, возвышается над грунтом на высоту более 10 метров.

В ЦПО считают, что в момент гибели танкера сначала на дно опустилась разрушенная взрывом корма, из танков которой вытекли нефтепродукты, а потом под воду ушли центральная и носовая части корпуса с заполненными танками.

Советский военный танкер тыла Краснознамённого Балтийского флота "Т-12" потоплен немецкой авиацией в Финском заливе при эвакуации кораблей Балтийского флота из Таллина 29 августа 1941 года. Судно полной грузоподъемностью 1593 брт было построено в Любеке по заказу Норвегии в 1938 году по трехостовной схеме - с высокими баком, центральной надстройкой и ютом.

В 1940 году танкер был приобретен СССР для Балтийского флота. При эвакуации Таллинской Военно-морской базы шел с полностью загруженными танками. Транспорт затонул в результате попадания авиабомбы в корму. Район гибели был зафиксирован весьма приблизительно.

Тактико-технические характеристики танкера Т-12: длина корпуса - 73,8 метра, ширина - 10,5 метра, осадка - 4,4 метра. Всего 10 танков, способных принять более 100 тонн нефтепродуктов.

Русское географическое общество ВОВ

Новости
Пандемия коронавируса

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

В России коронавирусом за сутки заразились чуть более 5 тыс. человек

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

У вице-премьера Трутнева выявили коронавирус

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

Российская вакцина от коронавируса появится в Латинской Америке

Что произошло за день: среда, 12 августа

Первое в России дело о "ворах в законе" передано в суд

Взрывы в Бейруте

В РФ уточнят перечень складов с аммиачной селитрой после ЧП в Бейруте

В Москве арестован блогер за незаконный доступ к гостайне

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко

Спиваков отказался от ордена, врученного ему Лукашенко
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');