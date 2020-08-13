Нефть начала сочиться из танкера, затонувшего в войну в Финском заливе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Участники экспедиции Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПО РГО) обнаружили утечку нефтепродуктов при обследовании танкера "Т-12", затонувшего у острова Мощный в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщается на сайте центра, в рамках проведенной в августе экспедиции на глубине 56-57 метров были взяты несколько типов проб: материала корпуса судна для оценки степени усталости металла, воды, грунта. Проведены замеры конструктивных элементов судна и видеофиксация всех этапов работ.

"Подтверждаются опасные прогнозы: из разрушенного корпуса судна сочатся нефтепродукты. На видеокадрах из экспедиции видны маслянистые пятна на поверхности воды. Совместно с экологами проводится мониторинг, взяты пробы воды и грунта, которые будут обработаны в лаборатории и станут основой для выводов о состоянии цистерн танкера и скорости их разрушения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальные результаты станут известны к началу сентября.

В ЦПО подчеркивают, что дальнейшие действия в отношении объекта полностью зависят от результатов анализа проб. Решение о необходимости любых подводно-технических работ на "Т-12" вплоть до эвакуации нефтепродуктов будет приниматься совместно с экологами.

Проект осуществляется при поддержке ПАО "Газпром".

Первичное водолазное обследование танкера состоялось в 2018 году. Выяснилось, что танкер сохранил целостность и стоит на дне на ровном киле курсом 210 градусов. При этом корпус имеет значительный (около 25 градусов) дифферент на корму, которая сильно разрушена взрывом и частично замыта в ил. Нос, наоборот, возвышается над грунтом на высоту более 10 метров.

В ЦПО считают, что в момент гибели танкера сначала на дно опустилась разрушенная взрывом корма, из танков которой вытекли нефтепродукты, а потом под воду ушли центральная и носовая части корпуса с заполненными танками.

Советский военный танкер тыла Краснознамённого Балтийского флота "Т-12" потоплен немецкой авиацией в Финском заливе при эвакуации кораблей Балтийского флота из Таллина 29 августа 1941 года. Судно полной грузоподъемностью 1593 брт было построено в Любеке по заказу Норвегии в 1938 году по трехостовной схеме - с высокими баком, центральной надстройкой и ютом.

В 1940 году танкер был приобретен СССР для Балтийского флота. При эвакуации Таллинской Военно-морской базы шел с полностью загруженными танками. Транспорт затонул в результате попадания авиабомбы в корму. Район гибели был зафиксирован весьма приблизительно.

Тактико-технические характеристики танкера Т-12: длина корпуса - 73,8 метра, ширина - 10,5 метра, осадка - 4,4 метра. Всего 10 танков, способных принять более 100 тонн нефтепродуктов.