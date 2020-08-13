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Яйцо доисторического животного возрастом 125 млн лет нашли в Кузбассе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея обнаружили фрагменты доисторического яйца, что стало третьей подобной находкой в России, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса в четверг.

"Сделана сенсационная находка: на местонахождении Шестаково-3 найден фрагмент яйца возрастом 125 млн лет. Это третий подобный артефакт эры динозавров, найденный на территории России, и второй - на Шестаковском комплексе", - говорится в сообщении.

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Осколки были найдены в слое мелового периода вместе со скелетами пситтакозавров сибирских, впервые найденных в Кузбассе в 2014 году. После первичной обработки ученые установят, какому животному оно принадлежало: мелкому хищному динозавру или примитивной птице. В последующем фрагменты будут выставлены в музее.

Также уточняется, что первая подобная находка в Шестаково была сделана в 2008 году, когда обнаружили яйцо мелкого хищного динозавра, жившего около 125 млн лет назад. Впервые фрагменты таких яиц в России нашли в 2007 году на Чукотке.

Как сообщалось, летом 2014 года члены научной палеонтологической экспедиции Кемеровского областного краеведческого музея нашли в Шестаковском комплексе Чебулинского района и перевезли в Кемерово древние окаменелости "ящеров-попугаев" - пситтакозавров сибирских, обитавших только на территории Кузбасса около 125-130 млн лет назад.

Пситтакозавры - представители отряда рогатых динозавров, которые жили на территории современной Азии примерно 130-100 млн лет назад. По ископаемым останкам, найденным в разных районах современных Китая, Монголии и России, определено не менее десяти видов пситтакозавров. Все виды пситтакозавров были двуногими травоядными животными размером с газель, с мощным "клювом" на верхней челюсти.

Кузбасс

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