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Разработчики соцсети "Аура" объявили о закрытии проекта

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Разработчики соцсети "Аура", 49% которой принадлежит интернет-компании "Яндекс", объявили о закрытии проекта.

Руководитель "Ауры" Герман Царев написал в своем блоге, что сервис в своем текущем виде будет закрыт через неделю.

"Последние полгода проект "Аура" развивался как отдельный и самостоятельный сервис вне "Яндекса". Но недавно команда "Ауры" приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Яндекса". В компании добавили, что доля "Яндекса" будет продана Цареву.

"Аура" была запущена в режиме тестирования в марте 2019 года. Особенностью соцсети является то, что она подбирает потенциальных друзей на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса".

Проект "Аура" развивает юрлицо ООО "ИИ-Технологии", учрежденное в декабре 2019 года Царевым. 2 марта 2020 года ООО "Яндекс" получило в компании 49%. У Царева - 48% "Ауры". Еще по 1,5% соцсети у Андрея Бабаева и Константина Леха.

Аура Яндекс Герман Царев

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