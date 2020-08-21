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В Крыму зафиксирован 4-й с начала августа антирекорд по COVID-19

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Число выявленных за сутки (20 августа) в Крыму случаев заражения новым коронавирусом впервые достигло 55.

"25 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 - среди контактных (лиц - ИФ) по ранее зарегистрированным случаям, 9 - при скрининге здорового населения, 2 - прибывших из Украины", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян.

Всего с начала года в Крыму выявлено 1910 COVID-положительных. 26 пациентов умерли, 1347 выписаны.

Ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 14 августа - 51 инфицированный, до этого 9 августа было зафиксировано 48 случаев и 5 августа - 39.

Хроника 09 января – 21 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Крым Сергей Аксенов Коронавирус

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