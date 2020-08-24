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"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что в качестве компенсации компании могут предоставить льготы по НДПИ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" может получить льготы по НДПИ для компенсации расходов компании по подключению граждан к газу в ходе газификации, считает секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Мы предлагаем весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению газа возложить на "Газпром", при этом компенсировать компании затраты через предоставление мер государственной поддержки, это могут быть, например, льготы по НДПИ, может быть предусмотрена возможность выпуска бессрочных облигаций, ну и другие", - сказал он в ходе совещания по газификации регионов.

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Газпром Андрей Турчак

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