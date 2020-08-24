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Песков не увидел трагедии в проведении выборов губернаторов в два тура

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не расстроятся, если провластные кандидаты на посты губернаторов в некоторых регионах одержат победу не в первом, а во втором туре, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каждый кандидат работает в рамках избирательной кампании. Никакой трагедии во вторых турах нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, "тот кандидат, который обладает наибольшей поддержкой жителей региона, конечно, избирается в первом туре, но и второй тур абсолютно легитимен, соответствует нашему законодательству".

"Победа в первом или втором туре абсолютно не умаляет победу на выборах", - подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее в понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на рейтинг, составленный компанией "Минченко консалтинг", что, по их прогнозу, в пяти регионах губернаторские выборы придется проводить в два тура.

Дмитрий Песков

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